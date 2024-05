El congresista Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), tras el incidente que protagonizó el último lunes 29 de abril.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el legislador sostiene que hay una “falta a la ética parlamentaria bajo proceso especial de flagrancia” debido a las amenazas que Amuruz profirió contra el presidente de dicha comisión, Diego Bazán (Avanza País) en la última sesión.

“La actitud de la congresista denunciada nos agravia a todos los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria por cuando incluso, en sus argumentos y amenazas, ha cuestionado nuestra decisión pese a que un Estado democrático de derecho obliga a respetar los acuerdos que se tomen, aun cuando no se esté de acuerdo con ellos”, se lee en el documento realizado por el parlamentario.

#M1✅ | 📌He presentado denuncia ante la Comisión de Ética del @congresoperu contra la congresista, @RosselliAmuruz por falta a la ética parlamentaria bajo proceso especial de flagrancia debido al bochornoso incidente suscitado por su persona en la ultima sesión. pic.twitter.com/YwuHRxqvV8 — Jorge Marticorena Mendoza (@marticorenaperu) May 2, 2024

Amuruz abandonó Comisión de Ética

Como se recuerda, Rosselli Amuruz abandonó de forma accidentada la sesión de la Comisión de Ética la semana pasada luego de que el citado grupo de trabajo aprobara una sanción en su contra por no dar cuenta sobre si organizó o no la fiesta del excongresista Paul García, donde falleció el comunicador Christian Tirado.

En diálogo con RPP, la legisladora de Avanza País se disculpó en su momento por haber dejado la sesión abruptamente.

“Ofrezco las disculpas del caso. Además de ser congresista, soy una ciudadana más y, definitivamente, tengo reacciones porque sí sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha asignado. Quiero aclarar que se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación en el que manifesté no ser la organizadora de la fiesta”, refirió.

