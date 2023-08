Las vinculaciones entre Mark Vito y Deysi Araujo siguen dando que hablar. Esta vez, el ahora tiktoker se dirigió a la casa de la exvedette en San Juan de Lurigancho para celebrar su cumpleaños juntos.

La pelirroja lo sorprendió con una torta y pollo a la brasa, lo que Mark tomó como un buen gesto. En historias en redes sociales, se pudo ver cómo lo gozaron con copas en mano y música a tope.

Luego, las cámaras de Magaly le consultaron por la fiesta, a lo que Vito se mostró cautivado: “muy detallista, muy linda, nunca esperaba esto, vino con el pollo, la torta, todo era muy lindo, la hemos pasado muy bien, es una gran mujer, mucho talento artístico, pero por dentro es una persona muy linda por estos detallitos que no me imaginaba”, contó.

El ex de Keiko Fujimori fue captado saliendo de la vivienda a las 4 de la madrugada. Por último, no descartó nada sobre tener una futura relación con ella, ya que por el momento asegura que se están conociendo. Sobre si ya se han dado un beso, Mark dijo que no dirá nada, solo que miren sus tiktoks porque podrían sorprenderse.

En tanto, parece que ambos personajes seguirán dando que hablar sobre si tienen algo más que una amistad.













VIDEO RECOMENDADO