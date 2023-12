A pesar de ser uno de los concursantes más queridos en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, el comentarista deportivo Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, no está incluido en la edición de revancha del programa culinario. En uno de sus podcasts, detalló las razones que lo llevaron a rechazar la propuesta por parte de la productora ‘Rayo en la Botella’.

El lunes 4 de diciembre, se lanzó ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ con la participación de concursantes de las cuatro temporadas anteriores.

Sorprendentemente, Mr. Peet no fue elegido para la nueva temporada, generando especulaciones en redes sociales sobre una posible exclusión relacionada con sus comentarios inapropiados sobre las mujeres venezolanas durante su podcast ‘A Presión’.

A través del podcast ‘Madrugol’, Peter Arévalo explicó que la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ lo contactó mucho antes de la controversia. Sin embargo, optó por rechazar la oferta debido a que ya había comprometido su imagen en un contrato con una empresa reconocida.

“Yo conversé con la gente de ‘El Gran Chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque yo había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía”, explicó Mr. Peet.

Más adelante, el destacado narrador de ‘Combate’ reveló que, a raíz de las críticas por sus comentarios en ‘A Presión’, la empresa que lo había contratado decidió prescindir de sus servicios. Comentó: “Me quedé sin soga ni cabra, lo que arreglé se vino abajo, pero así es la vida, no hay por qué detenerse”.

Por otro lado, el apodado ‘Mr. Soberbia’ no descarta la posibilidad de estar en una nueva edición de ‘El Gran Chef Famosos’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Terminal de Yerbateros en vivo