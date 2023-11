El comentarista deportivo Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, transmitió el último episodio de su programa radia ‘Salsagol’ el pasado domingo 26 de noviembre. Esto sucedió después de recibir críticas en redes sociales por sus comentarios polémicos sobre las mujeres venezolanas, lo que generó una llamada de atención por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Durante su programación, el antiguo narrador de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ anuncio que se trataba del último episodio de la segunda temporada de ‘Salsagol’. Asimismo, agradeció a toda la gente de Panamericana y al equipo que lo acompañó durante el último año, sin confirmar si renovaría su contrato.

“Gracias a todos por haberme dado la oportunidad de estar en Radio Panamericana por dos temporadas. Nosotros nos vamos. Nos volveremos a encontrar cuando el fútbol, la vida y la música nos vuelva a convocar. Gracias a Carlos Álvarez (periodista) por venir a este último programa, con él arrancamos esto y con él nos vamos. Nos vemos cuando la vida nos vuelva a juntar, un abrazo para todos. Chau”, fueron las últimas palabras de Mr. Peet.

Por otro lado, Mr. Peet agradeció a sus seguidores por sintonizar el último episodio de ‘Salsagol’ y afirmó que seguirá participando en diversos proyectos.

“Tenemos esperanzas de que en la última semana de enero, cuando volvamos para la próxima temporada de A Presión, contaremos con ustedes. La gente sabe perfectamente lo que está pasando. En su momento, cuando todo vuelva a su cause natural, me tomaré mi tiempo de decir lo que pasó. Pero por ahora no responderé, ustedes saben qué pasó y quién utiliza esta vaina. Me acordaré de todos que quisieron desaparecer esto”, sostuvo.

