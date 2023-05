Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, vivió un incómodo momento durante la última emisión de “A Presión Radio”, luego que varios usuarios lo confundieran con el misterioso hombre que fue captado saliendo de un hotel con Charlene Castro, pareja de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

El periodista deportivo empezó a leer los comentarios de los usuarios en pleno programa en vivo, sin imaginar que muchos de ellos lo relacionaban con el escándalo de infidelidad que pone en el ojo de la tormenta a la esposa del exfutbolista.

“Hoy día, la gente me ha vinculado con muchos protagonistas, ¿yo soy el protagonista del día o qué pasó? Mr ‘atrasador’ dice Sergio Andrés… jamás hermano, jamás”, señaló el narrador deportivo en un primer momento.

“‘Pelao sin códigos’ (dice el comentario) bueno la gente me vincula, pero no sé de qué ‘ampay’ me están hablando la verdad”, añadió ‘Mr. Peet’ mientras seguía leyendo los comentarios de los internautas.

El momento más tenso se dio cuando el comentarista se hartó de ser comparado con el protagonista del ‘ampay’ de Magaly Medina. “Siguiente comentario ‘Mr. Atrasador, le hiciste la de Ronaldinho’… No por favor, paremos con esa vaina, porque a mí no me causa gracia. Ya estuvo bueno” , señaló.