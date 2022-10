Mónica Cabrejos reveló que una madre de familia llegó desde Puno a Lima para recibir ayuda del programa de Gisela Valcárcel , sin embargo, la mujer solo recibió un celular, 100 soles, un pasaje de regreso y un pollo a la brasa . Este suceso indignó a la conductora de ‘Al Sexto Día’ por la actitud de la ‘Señito’, revelando detalles de lo ocurrido en Tiktok .

La conductora denunció en sus redes sociales una mala experiencia que tuvo con Gisela Valcárcel, luego de que esta no llegara a cumplir una obra social que había prometido a favor de una menor de edad, quien estaba a punto de perder la vista en uno de sus ojos.

“Nosotros comenzamos a preparar un reportaje, para que no solo le cumplan lo que le prometieron, sino también para conseguirle ayuda. Finalmente, el gerente del canal, Óscar Becerra, se me acerca y me dice que ese reportaje nunca va a salir porque él era amigo de Gisela y no iba a permitir que le hagan daño... Yo renuncié en el 2009”, menciona Mónica Cabrejos.

Tras lo sucedido, la madre se fue al programa de la ‘Señito’ con un cártel que decía ‘Gisela cúmpleme lo que me has prometido’. “En ese momento, Gisela la recibió y frente a las cámaras dijo ‘hermana cuando tu no tengas donde dormir, ven a mi casa que siempre habrá un lugar para ti’. Ese suceso fue el sábado, el lunes le dio un celular a la señora, 100 soles, su pasaje en bus a Puno y un pollo a la brasa”, señala la conductora de ‘Al Sexto Día’.





“La señora se bajó en Nazca y con los 100 soles regresó a Lima para pedirme ayude, porque ella quería que su hija no pierda la vista”, agregó.

Cabe mencionar que la mujer recibió ayuda del excongresista Yonhy Lescano. Mónica Cabrejos señaló que le consiguieron un albergue, un Seguro Integral de Salud (SIS) y que la menor pudo ser atendida en Puno.

“El problema que tenía la niña no era solo un trasplante de córnea, sino un largo tratamiento para ver cuando cicatrizaban sus úlceras para poder hacer el trasplante”, agregó.

Mónica Cabrejos finalizó que Gisela Valcárcel no se preocupó en brindarle lo mínimo para que la niña pudiera salvar su vista.