El que nada debe, nada teme. Mónica Cabrejos revela que el congresista Diego Bazán le insistía salir a comer al mismo estilo que pasó con Belén Estévez. La exconductora dijo que el legislador eliminó todos los mensajes que le escribía en sus redes sociales por “miedo” a que se publique dicha información.

El político peruano Diego Bazán sigue dando que hablar dentro y fuera del hemiciclo. Esta vez, se confirmó que la popular ‘gaucha’ no era la única a quien el congresista le escribía.

Mónica Cabrejos reveló esos mensajes que recibía por parte del empresario. “Me ha invitado a almorzar en reiteradas ocasiones, pero no he podido aceptar su invitación por diversas razones. Pero eso no es todo, después que ustedes han sacado el informe, ha eliminado todos los mensajes que teníamos en Facebook. Solamente están los pocos míos y están todos borrados, imagino que está asustado”, dijo para las cámaras de Magaly Medina.





Congresista Diego Bazán ningunea a Belén Estévez





A pesar de recibir elogios por parte de Belén Estévez luego de ser captados juntos por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, el congresista Diego Bazán descartó cualquier tipo de relación amorosa con la bailarina argentina.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de Avanza País dejó en claro que su único vínculo con la artista es amical. Como se recuerda, ambos fueron captados saliendo y almorzando juntos.

“Es una amistad como cualquier otra, uno sale a almorzar, a comer con sus amigos, a cenar. Yo creo que eso es todo, yo la respeto mucho. Y nada más”, sostuvo el legislador, evitando así entrar en detalles.





¿Qué dijo Belén Estévez?

Para sorpresa de muchos, la bailarina argentina confirmó que se encuentra saliendo con el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, a quien calificó como un hombre guapo.

“Acepté una cita porque quería conocerlo personalmente, porque me gustaba mucho hablar con él. Es un hombre guapo, es un hombre muy atractivo, es un hombre sumamente interesante. A mí me importa más lo que hay acá y acá que lo que puede ser el físico. Además de que es guapo, es inteligente y es una gran persona, tiene un gran corazón”, sostuvo la bailarina argentina.

Pese a sus declaraciones, Belén descartó un romance con el legislador. “Solo es mi amigo, estoy soltera”.

Como se recuerda, la última relación que Belén Estévez oficializó fue con el también bailarín Waldir Felipa. Ambos se enamoraron cuando eran parte del programa de Gisela Valcárcel en 2011.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO