Mónica Cabrejos criticó duramente a Vanessa López luego de enterarse que la modelo decidió ‘entrenar’ a su novio para que se disculpe públicamente por haber sido ‘ampayado’ con una mujer desnuda.

La conductora de televisión indicó que a la influencer solo le interesa guardar las apariencias hacia los demás creando excusas para tapar la infidelidad de su novio.

“A ella más que le saquen la vuelta le interesa quedar bien. Desea controlar una situación incontrolable, esa es la razón por la cual digita al novio”, declaró para Trome.

Además, Mónica señaló que la expareja de ‘Tomate’ Barraza no está siendo respetada por el empresario Jhonny Silva, quien negó haberla engañado.

“Tiene su autoestima dañada, pero quiere quedar como que no le sacaron la vuelta, cuando la culpable no es ella, sino él por no respetarla”, agregó finalmente.





