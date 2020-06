Este lunes el programa ‘Magaly Tv, la firme’ mostró las conversaciones que mantuvo Jefferson Farfán con la modelo trans, Valeska Ivanova.

Según contó Ivanova, fue el propio futbolista quien inició las conversaciones enviándole un mensaje a Instagram consultándole sobre su lugar de residencia ya que ella actualmente reside en España.

Durante la breve amistad que entablaron además de mensajes intercambiaron fotografías de sus actividades cotidianas; sin embargo el vínculo se rompió luego que el futbolista se enterara de que Ivanova era una mujer trans.

“Él quería comprobar, ver quien era yo, porque le dije que salía en televisión. Entonces él quería saber quien era yo para ver si me reconocía o no (...) Yo le mandé un vídeo y él se da cuenta y me dice ‘tú eres gay’ y yo le corrijo ’soy una mujer trans'”, contó la modelo.

Tras este último chat, el futbolista le pidió que elimine la conversación por supuestamente haber caído en un malentendido y no volvieron a comunicarse.

