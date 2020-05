Nuevamente Yahaira Plasencia y Magaly Medina se han visto involucradas en discrepancias que han causado que la cantante salsera le envié una carta notarial a la periodista.

Y es que, hace unos días, la periodista de espectáculos, puso en tela de juicio el verdadero estado de salud de la pareja de Jefferson Farfán a raíz de una entrevista que realizará Plasencia con su productor Sergio George.

Sin embargo la intérprete de ‘Cobarde’ no se quedó de brazos cruzados y, además, de la carta notarial escribió un mensaje dirigido a Medina a través de su cuenta de Instagram.

“Investiguen las fechas del material sobre los cuales vertirán opiniones, no se llamen ‘programa de investigación’ si no la realizan. Por otro lado, mediante la difusión de información falsa, ponen en tela de juicio mi estado de salud”, empieza el texto de la artista quien se encuentra en Rusia acatando su cuarentena.

En la misma línea, Yahaira exhortó a la conductora de ‘Magaly Tv, la firme’ a investigar mejor antes de lanzar afirmaciones sobre su verdadera situación médica.

“Si tan buena periodista eres y también lo es tu equipo de producción, investiguen mejor la próxima vez que quieran sacar contenido, no se escuden en una información de un perfil de Instagram y no engañar al público con mentiras ¿Hasta cuándo con tanta maldad? Jamás jugaría con mi estado de salud ,más aún si estuve tan delicada. Estoy recuperándome y me encuentro mejor”, agregó.

Como se recuerda, hace unos días, Yahaira Plasencia reveló que había sufrido complicaciones en los riñones por lo que tuvo que ser atendida. Sin embargo, por esos días también se difundió una grabación de ella en entrevista con Sergio George lo que desencadenó estas especulaciones.

Nosotros no vemos tu canal de YouTube pues, nosotros no somos tu público, nosotros no somos tu club de fans, nosotros somos periodistas y no vemos tu canal de YouTube. Ella se ha ardido porque dice que esa emisión en vivo (...) es del 24 de abril y que es inexacto que fuera de ayer”, explicó la periodista tras recibir el documento notarial de la cantante.

