Merly Morello, la recordada Lily en la teleserie “De Vuelta Al Barrio”, sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si es bisexual en los comentarios de un video que compartió en TikTok.

La actriz de apenas 18 años publicó un video en su cuenta oficial de esta red social en el que aparece bailando el remix de la canción “Rasta Barbie” y fue junto a ese clip que le hicieron la consulta.

“Saben si ella es bi”, preguntó la usuaria identificada como @SaloméG e inmediatamente se puede leer la respuesta de la joven artista: “Sí soy”, tras lo cual recibió el apoyo de todos sus seguidores.

Pero es no es todo, ya que en una cuenta alternativa de esta red social, Merly protagoniza un video en el que mostró cómo reacciona cuando le dicen que “con el cabello así de corto no les va gustar a los hombres”.

Es por ello que una de sus seguidoras comentó: “A los hombres no, a las mujeres sí”. Merly Morello, con total normalidad y sin ningún reparo, contestó: “Esa es la idea”.

Video íntimo

Hace algunas semanas, Merly Morello estuvo en medio de la polémica luego que en redes sociales empezara a circular un presunto video íntimo de ella; por ello decidió salir al frente y pronunciarse al respecto.

“Es terrible que se me intente sexualizar de esta manera y no solo desde que tengo 18 años, ocurre desde que tengo 13. No es normal, seguro tienen un problema”, dijo indignada en un video que publicó en Instagram.

Tras calificar de “imbéciles” a quienes difunden este tipo de contenido en las redes sociales, se solidarizó con todas las personas que han sido víctimas de este delito.

Merly Morello habla de la filtración del video íntimo