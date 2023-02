Gran sorpresa ha causado la presentación de Melissa Peschiera, conductora de “Domingo al día”, en “Al Fondo Hay Sitio”. La reconocida periodista apareció en el capítulo 16 de la décima temporada interpretando a ‘Clara, la reina de corazones’, personaje que al parecer le hará la vida imposible a ‘Charito’.

Mientras su personaje en la serie continúa captando la atención del público, la conductora de televisión nos contó detalles de cómo fue que se animó a mostrar su otra faceta al público que está acostumbrado a verla frente a las pantallas narrando noticias. Además, le preguntamos sobre su futuro en “AFHS” y si está dispuesta a grabar una escena de besos con Paul Vega (Koki Reyes), a quien parece haberle robado el corazón en la ficción.

Melissa Peschiera aparece en 'Al Fondo Hay Sitio'

¿Cómo te sientes con tu participación en “Al Fondo Hay Sitio”?

- Ha sido una experiencia muy divertida y enriquecedora porque he estado trabajando al lado de actores y actrices que tienen una trayectoria prolífica. Mónica Sánchez Paul Vega, Carlos Solano, Gustavo Bueno...

¿Cómo fue trabajar al lado ellos?

- Han sido muy pacientes conmigo, muy comprensivos porque la verdad qué la primera escena que grabé me moría de nervios, no lo voy a negar. Tratar de estar a la altura de ellos es complicado, por lo menos quería dar la talla. Después de las primeras escenas y ver los buenos compañeros todo empezó a fluir más. Antes ya había hecho cameos apareciendo como yo misma, pero una cosa es interpretar a una misma y otra ser un personaje totalmente distinto a mí. Esto ha sido totalmente un reto muy complicado.

Melissa Peschiera como 'Clara' en "Al Fondo Hay Sitio". (Foto: América TV)

¿Cómo reaccionó tu familia, tus hijos al verte en la serie?

- Ha sido una sorpresa para mí y para todos. Yo al principio no quise decir nada, no le quería contar a nadie porque primero quería ver cómo me sentía, cómo iba el asunto. Les sorprendió a mucho y les ha gustado. Coinciden conmigo en que les parece muy divertido.

¿Cómo llegas a “AFHS”?

- Esto nace a raíz de una conversación que tuve con Gigio Aranda y su esposa Estela Redhead en un evento que coincidimos. Les comenté que yo había actuado en mi época universitaria y me preguntaron si podría actuar en la serie y yo dije: ¡claro, me encantaría! Un día me llaman y me dicen: “¿Quieres actuar?, mañana mismo grabamos”. Fue todo muy rápido.

¿Podremos ver tu faceta como villana?

- A mí me encanta la idea de ser una villana, y me encanta la idea de ser alguien completamente distinta a lo que yo normalmente soy. En el periodismo uno tiene que guardarse sus emociones y ser objetivos, no expresar nada más allá de los hechos, tiene que ser serio y mesurado, pero aquí es sacar emociones tuyas y utilizarlas para interpretar un personaje, entonces son facetas muy distintas una con la otra.

¿Te ves como la rival de ‘Charito’ (Mónica Sánchez)?

- Sí por qué no, hay que ponerle un poquito de sal, ají y picante a la vida.

¿Y estás lista para una escena de besos con Paul Vega (Koki Reyes)?

- Tendría que pensarlo... (Risas).

¿Cómo manejas tus roles como conductora de noticias y ahora actriz?

- Lo mío es una participación especial en “Al Fondo Hay Sitio”, no es que esté ahí metida todos los días. La verdad que no sé si el personaje quedará ahí ya depende del guionista y del director, pero mientras el cuerpo aguante hay que dobletear, ‘tripletear’ o lo que fuera. Hay que aprovechar las oportunidades y las circunstancias, vivir el hoy, disfrutarlo, sacarle el jugo y agradecer por la experiencia.

¿Sientes que has cumplido uno de tus sueños?

- En parte sí, porque nunca imaginé que terminaría actuando en la serie más exitosa de la televisión peruana. Es un honor y privilegio, son oportunidades que se tienen que aprovechar. Sí, pensé en un momento el qué dirán o de repente no les va a gustar, pero después dije si me voy a detener a pensar en eso, nunca voy a vivir lo que quiero vivir y nunca voy a experimentar lo que quiero experimentar, así que lo tomé y dije vamos a actuar.





