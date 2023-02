La conductora de ‘Domingo al día’ dejó a todo mundo boquiabierto al aparecer este 31 de enero en el capítulo 16 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Se presentó como el interés amoroso de Koky Reyes.

El momento en el que apareció fue cuando Koky retó a un nuevo contrincante luego de ganarle una partida de póker a sus amigos. Inmediatamente y sin mucha demora apareció por la puerta Melissa Peschiera.

En el adelanto del capítulo, se ve a Félix hablándole a Charito sobre lo impresionados que están con la nueva presencia. Por lo que todo indicaría que sería una rival directa.

La conductora se mostró muy entusiasmada por poder interpretar este nuevo personaje, al cual lo vio como una nueva oportunidad en su vida. Ya que siempre sintió un interés por la actuación.

Melissa Peschiera aparece en 'Al Fondo Hay Sitio'

LA PRESENTADORA DE NOTICIAS QUERÍA ACTUAR

En declaraciones exclusivas para Trome, Peschiera, menciona que “en realidad, era algo que quería hacer hace mucho. Me crucé en una actividad del canal con Gigio (Aranda ) y su esposa, se los comenté y al cabo de un tiempo me llamaron para una participación especial y ahí me tienes, en Al fondo hay sitio”.

Además, añadió que “siempre podemos ser más de lo que la gente ve porque la vida es una”, dando a conocer su nueva faceta elogiada por muchos.

En redes sociales se hizo mucho eco de su aparición, y Peschiera lo tomó como algo positivo, ya que intenta “sorprender” al público. El futuro del personaje queda a disposición de los guionistas según ella: “Por algún tiempo más, vamos a ver cómo se desarrolla la trama depende mucho de la imaginación de los guionistas”.