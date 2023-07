Melissa Klug sorprendió a más de uno al recordar su relación con Jefferson Farfán, con quien tiene dos hijos, y cómo fue su mediática separación en medio de rumores de infidelidad en la que Yahaira Plasencia fue acusada de ser la tercera en discordia.

La ‘Blanca de Chucuito’ ofreció una extensa entrevista a Trome y evitó confirmar si seguía teniendo una relación con ‘La Foquita’ cuando este fue ampayado con la cantante salsera en el año 2015.

“Yo no quiero volver a tocar ese tema. En ese momento lo dije, creo que Magaly me entrevistó, pero después de eso tratamos de sentarnos a conversar con abogados y hacer una conciliación y ya no tocar más el tema de quién engañó a quién, quién fue él que se fue... ya lo dije hace tiempo y así y tal cual fueron las cosas”, recordó la empresaria.

En otro momento, Melissa Klug contó que no ha tenido la oportunidad de cruzarse frente a frente con Yahaira Plasencia, y jura que no le guarda rencor a la ‘reina del totó’ pese a sus diversos enfrentamientos en el pasado.

“No (nos hemos cruzado) será que no tenemos el mismo círculo. No frecuento sus lugares, ella es de noche y yo soy de día. No tengo manera de cruzármela y tampoco la sigo, ni me interesa, ni nada”, contó.

“Ella no es mi cruz, no tengo ninguna cruz qué cargar. Estoy en armonía, al resto no sé, habría que preguntarles si se pueden acostar y dormir tranquilos. Yo estoy tranquila, en paz, no es bueno llevar rencor y odio en tu corazón porque es algo que vas a arrastrar siempre y para qué transmitirle eso a mis hijos si se pueden romper cadenas y sanar heridas y aprender a perdonar”, contó.