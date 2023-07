Luego de estar privado de su libertad por incumplir con la orden judicial de alejamiento que se dictó a favor de su expareja Dalia Durán, John Kelvin reapareció en el Circo de las Estrellas y habló sobre su situación sentimental y los nuevos proyectos que emprenderá tras salir de la cárcel por segunda vez.

En conversación con Perú21, el cumbiambero no descartó la posibilidad de ser convocado para formar parte de ‘La casa de Magaly’, el reality de Magaly Medina que regresa a las pantallas después de 12 años.

“No se han comunicado, pero bueno, mi manager tendría que… (evaluarlo). Yo ahorita lo que sea trabajo musicalmente sí. Ahorita tengo propuestas para hacer una serie de mi libro que no habla de mi vida exactamente, sino en general de los internos que han pasado una experiencia similar o peor”, respondió el artista.

El cantante de cumbia también aprovechó para descartar que haya iniciado un romance con alguien estando en prisión, y aseguró que actualmente está enfocado en retomar su carrera artística.

“Yo estoy enamorado de mí, de mis hijos, de la vida, de la música. Por ahora no hay alguien que me quite el sueño. (¿Te gustaría volverte a enamorar?) Sí, por supuesto, si se daría una oportunidad, claro que sí, pero creo que necesito un espacio conmigo mismo. Es un proceso, pero todas las personas tienen derecho a volver a rehacer tu vida tanto en lo profesional como en lo amoroso”, sostuvo el cumbiambero.

Por otro lado, John Kelvin evitó en todo momento pronunciarse sobre su relación con Dalia Durán. Sin embargo, aclaró que sus problemas judiciales no impiden que pueda salir del país para realizar una gira musical.





¿A qué se dedicará John Kelvin?





Tras recuperar su libertad, John Kelvin reinició su carrera artística y realizó una breve gira por el norte del país. El artista se mostró agradecido con el recibimiento el público y anunció que en setiembre formará parte del reencuentro de intérpretes que hicieron historia en la cumbia peruana, entre ellos Lucho Cuéllar, Matías Colmenares, Marco Antonio, Kike Farro, Dantes Cardosa y Toño Sosaya.

“Soy un resiliente, he vuelto a renacer. He compuesto 20 canciones de los cuales ya estoy promocionando una de ellas, se llama ‘Amor en prisión’, habla de una historia de una chica que llega a la vida de un interno en un momento difícil de su vida y se enamoran”, contó.

El exintegrante del Grupo 5 también adelantó que próximamente sacará un libro que incluirá cancioneros de los 20 temas que compuso estando en prisión. “Cada capítulo tiene una historia y una canción, y los lectores van a poder descargar el tema con un QR. Seré el primero que haga este tipo de libros”, enfatizó.