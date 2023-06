Hace pocos días, Melissa Klug confirmó que está embarazada de su primer bebé con Jesús Barco. La noticia causó gran sorpresa en los seguidores de la pareja, quienes llevan dos años de relación. Ante ello, la ‘Blanca de Chucuito’ habló por primera en ‘América Hoy’ sobre su nueva etapa.

Melissa Klug reveló que no quería confirmar la noticia de su embarazo por pedido de su doctor, quien le recomendó no anunciarlo hasta las 16 semanas porque podría correr riesgo en su estado. “He tenido cinco hijos y lo mío es más riesgoso”, dijo la ex de Jefferson Farfán.

La ‘chalaca’ señaló que Jesús Barco está feliz con la llegada de un nuevo integrante de la familia. “Él me acompañó todo este tiempo y ya sabía lo que ambos estábamos buscando hace mucho”, mencionó.

La empresaria señaló que la madre del futbolista de Sport Boys está contenta con la noticia: “Mi suegra está feliz porque va a ser su primera nieta”, señaló.

La ‘Blanca de Chucuito’ confesó que la llegada de su bebé será en el mes de “noviembre”. Cabe mencionar que la mamá de Samahara Lobatón no quiso revelar el sexo de su bebé porque desea que sea sorpresa, pero indicó que el futbolista anhela una “mujercita”.

VIDEO RECOMENDADO