Guitarrista, compositor y productor musical peruano, Salvatore Sissa se ha convertido en un artista multifacético. Vive en Austin, Texas, la ciudad referente de las artes en Estados Unidos, y es conocido por su nombre artístico PES. Es peruano y lleva en sus venas el diverso paisaje musical de su país, aspirando a dejar un legado en la música a nivel mundial.

Salvatore empezó a tocar la guitarra con su abuelo materno, quien le enseñó interpretaciones sencillas de conocidos valses peruanos. “Mi abuelo nació en Panamá y ha tocado la guitarra de nylon durante muchos años. Él me enseñó a tocar música peruana y también me regaló mi primera guitarra. Sin él no estaría donde estoy”, cuenta el artista sobre sus inicios en la música.

Su desarrollo musical creció conforme PES fue absorbiendo nuevos estilos musicales. “Mis primeros años con la guitarra fueron todos autodidactas, aprendí todo lo que me interesaba sin juzgar géneros y estilos. Estoy enamorado de la música y pues cuando empecé a descubrir artistas como Charly García y Spinetta, todo cambió”, asegura.

En el Perú sus mentores fueron Alonso Málaga y Gigio Parodi, ambas figuras musicales muy respetadas en el Perú. Con ellos PES, tuvo un año formativo crucial pues fue en esa época cuando audicionó para la prestigiosa universidad de música Berklee College of Music y consiguió ser becado para estudiar al extranjero.









Salvatore forma parte de la lista de peruanos egresados de Berklee College y actualmente trabaja con grupos y artistas internacionales en Austin, Texas.

Hace poco fue contratado por el artista gales ‘Otto Aday’ para ser su guitarrista principal en el festival de Música ‘SXSW’ (El South by Southwest congrega diversos eventos y conferencias de películas, medios interactivos y música), festival cuyas ediciones anuales han presentado a artistas como Depeche Mode, Lady Gaga, Beastie Boys, Amy Winehouse, Juanes, Coldplay, Jay-Z, Norah Jones, Kendrick Lamar y muchos más.

La versatilidad musical que tiene como músico y guitarrista también se manifiesta en su proyecto como solista. Tiene dos álbumes bajo su nombre, ‘Lunas’ y ‘Corales Prematuros’, y colaboraciones con artistas como ‘Jean Paul Medroa’.

PES produce sonidos que son un testamento a sus raíces latinas, busca innovar rompiendo fronteras musicales y culturales con un enfoque lírico que se asemeja a Luis Alberto Spinetta, y con una producción ecléctica, pero elegante. Sin duda, PES está dejando una huella indeleble y creando un puente entre las industrias musicales de Sudamérica y de Norteamérica.





