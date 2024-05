Duki: El Golden boy del trap latino

Con su aclamado tercer álbum “A.D.A” bajo el brazo, Duki llegó al recinto ante una multitud ansiosa de 10 mil personas que esperaban el inicio del espectáculo. Una hora después de lo pactado se daba inicio al show con una asombrosa presentación visual que trasportó a todos los presentes en una nave espacial rumbo al ‘Ameri’, el lugar que, según Duki, solo encontraremos si seguimos nuestros sueños.

Después el trapero argentino dio inicio al show con ‘Givenchy’, tema que hizo desatar la euforia de cada uno de los asistentes.

En un gesto de humildad y gratitud hacia sus inicios en el freestyle, Duki revivió momentos emocionantes durante la interpretación de “Lost Tape”, donde cada verso resonó con sus seguidores, quienes corearon cada palabra con emoción.

“Le doy gracias al freestyle y a sus bendiciones… A quien me extraña en las batallas le pido que me perdone… Empecé siendo un don nadie y ahora me gano el sobre”.

Con temas como “She Don’t Give a Fo”, “RoCKSTAR 2.0″ y “hARAkiRI”, Duki mantuvo a la multitud en un frenesí constante, desatando “pogos” y celebraciones que demostraron la fuerza de su influencia en la escena musical.

A lo largo de la noche, los visuales seguían transportaron a la audiencia a un mundo imaginario, lleno de belleza y vida, reflejando la temática de su próximo material musical, “Ameri”, el cual ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, la emoción llegó a su punto máximo durante la interpretación de “Hello, Cotto”, cuando un momento de peligro en el pogo obligó a Duki a intervenir para evitar una tragedia. “Paren, paren, hay alguien en el piso” reclamó, preocupado. Con su rápida reacción, el cantante demostró su compromiso con la seguridad de su público, ganándose el aplauso y el respeto de todos los presentes.

“Gracias a todos por disfrutar del show, espero que les haya encantado, esto fue el maldito Modo Diablo en Perú”, retomó el cantante con el show.

El espectáculo llegó a su fin entre sonrisas y gestos de agradecimiento, el cantante reposó el micrófono en el suelo dando por finalizado su concierto en Costa21.





