Melissa Klug llegó este lunes 4 de setiembre al set de ‘América Hoy’ y no se salvó de las incómodas preguntas respecto a los escándalos que han puesto a su hija Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta.

La ‘Blanca de Chucuito’ no pudo ocultar su incomodidad al ser consultada sobre la nueva relación de la influencer con Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán, y lanzó un fuerte calificativo en su contra.

MIRA: Génesis Tapia y Kike Márquez renovarán sus votos matrimoniales tras superar crisis

“Eso es parte de la vida y el crecimiento, a las finales son las decisiones que uno toma. Es su vida, ella ya está por cumplir los 22 años, que para mí, sigue siendo una mocosa, tiene que equivocarse y aprender de sus errores”, expresó la empresaria, evidenciando así que no aprueba este romance.

La novia de Jesús Barco consideró que Samahara Lobatón ya es adulta y debe asumir las consecuencias de tomar malas decisiones. Asimismo, evitó referirse al escándalo que su hija protagonizó recientemente con Youna tras su separación.

“No no opino, yo no soy la protagonista de eso, si bien en cierto es mi hija, es también hija de Abel Lobatón (...) Es su vida, sus acciones hablarán”, enfatizó Melissa Klug en el programa de Ethel Pozo.