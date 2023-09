Casi un mes después de emitir un comunicado anunciado el fin de su matrimonio con Kike Márquez después de siete años, Génesis Tapia confirmó que se reconcilió con su esposo y que ahora tienen intenciones de renovar sus votos matrimoniales.

La modelo puso fin a los rumores y reapareció en el programa ‘América Hoy’ junto a su pareja, demostrando así que lograron resolver sus diferencias y que están más enamorados que nunca.

“El amor está y esto que sucedió para mí fue muy duro y nosotros como pareja hemos hablado. ‘Si tú te enamoras de otra mujer, dímelo, pero no me hagas daño, soy la madre de tus hijos’, porque esta familia en la que tenemos dos hijos no la ha construido él solo. Si bien es cierto, Dios ha sido el soporte, ha sido trabajo de los dos”, explicó la exbailarina.

Génesis y Kike explicaron que la comunicación fue fundamental para resolver sus problemas, y que luego de superar esta crisis matrimonial tienen intenciones de renovar sus votos.

“Él me lo ha propuesto, pero yo le he pedido si todo se da bien, que sea con nuestra bebita, la última, que esté un poquito más grandecita para que puedan ser mis damitas”, dijo la abogada a las cámaras de ‘América Hoy’.

Por su parte, el empresario aprovechó las cámaras del magazine de Ethel Pozo para asegurar que sus sentimientos hacia Génesis Tapia se mantienen intactos. “Quiero decirte que eres el amor de mi vida y que te elegiría una y mil veces más como mi esposa y mi compañera de vida”, expresó Márquez.





¿Por qué Génesis Tapia anunció su divorcio?

A inicios de agosto, Génesis Tapia emitió un comunicado informando que se encontraba en un proceso de divorcio con su esposo Enrique Márquez y que solo mantendrá una relación de padres con el empresario.

“Quiero comunicar que después de 7 años de matrimonio que con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arevalo, mi matrimonio, está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación”, se lee al principio.

Además, la modelo aseguró que no dará más detalles ni explicaciones sobre la separación y afirmó que seguirá adelante con sus cosas.

“Me toca secarme las lágrimas y luchar por lo que amo sola, como siempre lo he venido haciendo, quiero dejar en claro que sentimentalmente me encuentro en un proceso de divorcio. No diré más del tema”, agregó finalmente.