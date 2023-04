Mayella Lloclla estará este domingo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” haciendo dupla con el reconocido actor mexicano Sebastián Ligarde. Previo a su presentación en el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la actriz quiso enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres.

“No es necesario que la mujer sepa cocinar, ahora las mujeres nos desempeñamos bien en otras muchas facetas. Es demasiado gracioso porque amigas contemporáneas me dicen que son sus esposos los que cocinan en casa. Ahora las mujeres pueden hacer tanto o igual que los hombres”; señaló la integrante de la serie ‘Luz de Luna’.

En otro momento, la actriz expresó su preocupación ante el alarmante crecimiento de agresiones contra las mujeres en los últimos meses, por lo que hizo un llamado a la unidad.

“Pido que frene la violencia contra la mujer, y todo eso nace desde la educación. Además, pido a las mujeres que nos ayudemos entre nosotras, no nos ataquemos entre mujeres”, acotó.

Por otro lado, Mayella Lloclla no se salvó de las preguntas incómodas y fue consultada sobre si perdonaría una infidelidad a su novio Jhefry Vásques, con quien lleva una relación de más de 12 años.

“En primera instancia diría que no, que no perdonaría una infidelidad, pero no sé, o sea, no pongo las manos al fuego por nadie y creo que nosotros en esta relación la tenemos tan clara: siempre es mejor conversar antes de cometer algún error grande, creo que eso es lo más razonable”, señaló.

“Felizmente nuestra relación está súper bonita, la pandemia nos ayudó a conocernos mucho más, a conectar más, y creo que para que no pasen ese tipo de circunstancias, es muy importante confiar y conversar, ¿para qué llegar al extremo de hacerle un mal a la otra persona que es tu compañera?, es mejor decirle las cosas claras”, añadió.

Mayella Lloclla competirá este domingo a las 7 de la noche en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y se enfrentará a André Silva y Vanessa Silva.

Mayella Lloclla (Foto: GV Producciones)