Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, actrices de la recordada serie ‘Yo soy Betty, la fea’, fueron invitadas al programa ‘América Hoy’ y participaron en un divertido segmento de actuación. Las populares ‘Marcela’ y ‘Patricia’ calificaron las actuaciones de Ethel Pozo, Christian Domínguez y Edson Dávila.

Los conductores del programa de entretenimiento participaron en la recreación de una las escenas de la serie colombiana, fue allí cuando las críticas de las actrices llegaron. “Después de triunfar en ‘Maricucha’ mira como terminan”, dijo Edson antes de empezar.

Para comenzar el acto, Ethel Pozo participó como ‘Beatriz Pinzón’, mientras que Christian Domínguez dio vida a ‘Armando Mendoza’ y Edson Dávila a ‘Patricia’.

Después de que Christian y Edson recitaran sus líneas, Ethel solamente miraba a los conductores. Al final de la escena, Janet Barboza pidió la calificación de Lorna y Natalia, pero no esperaba la respuesta de Lorna. “Pero si Betty no habló”, dijo la colombiana. A lo que Janet no tuvo más remedio que estar de acuerdo.





