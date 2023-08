Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ingresando a un exclusivo hotel de San Isidro en compañía de una joven. En medio de la polémica, la conductora apareció como todas las mañanas en su programa ‘Arriba mi gente’, y luego de habría ido a pasear con el empresario y sus hijos, según el programa ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González afirmó que el reportero que logró arrancarle declaraciones exclusivas al empresario, pudo confirmar que la exreina de belleza se encontraba dentro de su camioneta mientras él declaraba al programa de espectáculos.

“Nuestro reportero que estaba ahí vio y confirmó que Maju estaba dentro de la camioneta. Tenía las lunas polarizadas, no se veía nada, pero Maju estaba dentro con su familia, por lo que no íbamos a meter (el microfóno) cuando atrás están los menores de edad. Luego de responder, él se metió y se fue camino al Sur con Maju y con toda la familia detrás”, contó ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre también puso en duda una presunta infidelidad de Gustavo Salcedo ya que no hay pruebas contundentes que demuestren en engaño. Sin embargo, consideró que lo mejor hubiera sido que Maju Mantilla salga a aclarar lo sucedido para evitar más especulaciones.

“Cuando vi las imágenes me dio pena por la situación en que se veía expuesta Maju, pero es cierto que como yo soy asidua a ese hotel dije pueden haber ido al gimnasio ya que no se ha visto beso, ni nada. De repente Maju sabe que él suele ir a ese gimnasio con esa chica, quizá es su personal trainer o es amiga de Maju”, sostuvo la conductora de Willax, quien además cuestionó a la modelo por no respaldar a su pareja.

“Si Maju está ahí sentada yéndose a pasear, o se está haciendo la tonta y lo quiere perdonar o de verdad sabe que lo que dice Gustavo es tal cual, y sigue con su vida. Yo no hubiese permitido que lo tachen a mi marido de infiel, yo hubiese salido aclarar”, cuestionó.