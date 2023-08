Abel Lobatón habló para el programa ‘América Hoy’ a fin de pronunciarse sobre las fuertes declaraciones de su hija Samahara, quien arremetió en su contra y lo acusó de ser un padre ausente y una persona mentirosa.

El exfutbolista intentó poner paños fríos a las declaraciones de su hija con Melissa Klug y aseguró que este sería el precio de formar parte del mundo del espectáculo. “Es parte del show, tú sabes cómo es”, sostuvo el expelotero.

Asimismo, negó que tenga una mala relación con la influencer, aunque reconoció que la llamó para increparle por sus polémicas acusaciones en el programa de Ethel Pozo.

“(Samahara) Es mi bebé, yo hablo con ella todos los días. Justo después del programa la llamé y le dijiste te pasaste, te excediste y se mata de risa. Ella me quiere quemar con todas las mujeres, ella es así “, señaló la expareja de Melissa Klug.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, hija del exfutbolista Abel Lobatón, lo delató durante su participación en la última edición del programa ‘América Hoy’. Según la expareja de Youna, su padre “es el hombre más mentiroso” que ha conocido.

La hija de Melissa Klug también se defendió luego de ser acusada de ignorar al exjugador: “ Solo me llama cuando está en vivo o quiere algo, no me pregunta por su nieta”, aseguró.

Aprovechó su participación para evidenciarlo frente a las mujeres que se involucren sentimentalmente con él: “A mi papá no le crean, él es lo peor, no es sincero. Es la verdad, él es el hombre más mentiroso que he conocido. Mujeres, no le crean, no le crean. Ese hombre, de verdad, es el rey de las mentiras”, sentenció.