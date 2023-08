Recientemente, Nicola Porcella fue parte de un segmento de ‘La Casa de los Famosos’ que consistía en que cada participante viera su propia vida en fotos. En su turno, el peruano se detuvo en una fotografía peculiar, donde se le veía en la playa, en traje de baño y con una tabla de sur.

Y es que la imagen correspondía a la época cuando el exguerrero actuaba en la serie ‘Ven Baila Quinceañera’ junto a su ex pareja Angie Arizaga. Luego de sonreír, explicó un poco el contexto: “me gustaría decirte que era muy deportista (en la foto), pero no, estamos grabando mi primera novela, en la que todo el mundo me criticó”, empezó diciendo.

Luego, contó que la actuación de ambos en la serie no fue la mejor y no solo porque no eran actores, sino que habían tenido una discusión que generó más polémica, pues se vio envuelto en un caso de agresión física por parte de él a ella.

“Tuve una discusión con mi ex, ella llama a un amigo, venden unos audios que decían que yo la había maltratado. Comenzaron las críticas por la novela porque yo grababa escenas con ella, ella era mi pareja en la novela. Y para nosotros que no éramos actores era muy difícil grabar después de lo que habíamos pasado y la gente nos criticaba, pero no sabían lo que ella y yo estábamos sufriendo”, señaló en el programa.

Los audios salieron a la luz en 2015, en los que Angie salía pidiendo ayuda por los supuestos maltratos que recibía por parte del peruano. Años más tarde, en 2019, Magaly mostró imágenes de una agresión verbal de Nicola a la ‘negrita’ fuera de una disco, se le oye insultarla y tratarla de forma soez.

Finalmente, Porcella admitió a comienzos de este año que en su relación con Angie no había respeto, pero negó haber llegado a límites fuertes: “La línea del respeto se pasó muchos años atrás. Hay una historia muy fuerte detrás, pero agresiones nunca hubo. Yo estoy tranquilo con eso. El que lo diga, que lo pruebe. Se perdió mucho la manera de hablarnos, de parte de los dos. No me vengan que ‘es hombre’, acá somos iguales. Se había perdido el respeto, yo sí soy muy lisuriento... Hago un mea culpa, fue un error mío, no fue por tratar mal a alguien, fue mi manera de hablar”, explicó.





