Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar el estreno del programa “Reinas del Show”, el nuevo formato que estrenó Gisela Valcárcel el último sábado 26 de junio, tras el fin de “El artista del año”.

Según explicó la conductora de “Magaly TV, la firme”, el nuevo programa de Gisela Valcárcel se asemeja a un antiguo formato que hacia ella a modo de parodia sobre “El Gran Show”.

“Este sábado Gisela empezó una nueva temporada de ‘Reinas del show’, pero a mi me recordó cuando en alguna época ella hacía su programa ‘El Gran Show’ y nosotros hacíamos, para burlarnos de ella, ‘El gran Chongo’... Ahora, los personajes que ella convoca parecen una parodia, son personajes ‘payasescos’ la mayoría de ellos”, manifestó Magaly en su programa.

“Que yo sepa, bailarinas ahí no hay, puro chongo. Debería llamarse ‘Reinas del Chongo’. Parece mi parodia... Lo que ahora están apostando no es por una TV blanca, no, sino por la bronca, la polémica”, añadió Medina.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó que las participantes de la actual temporada de “Reinas del show” no son bailarinas, sino que están en el programa porque son los más sonados actualmente.

“¿Por qué creen que invita a Paula Manzanal? Porque las embajadoras están dando la hora. Por supuesto, son mi producto que yo exporto, creación de este programa que exportamos al resto... Ahí, chongo hay asegurado, baile no lo sé”, señaló Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

null null