Un reciente artículo de The Economist (Rocks and Hard Places) sobre la minería mundial explica que vamos a vivir un boom descomunal con los ahora llamados metales verdes (cobre, níquel, litio y cobalto), dado que la descarbonización de la economía mundial va a demandar muchísima más producción de estos, especialmente para los coches eléctricos. Si bien aclaran que tanto el litio como el cobalto no generarán fortunas, la revista enfatiza que se necesitará el TRIPLE de cobre y que existen pocos megayacimientos mundiales por desarrollar. Pero también advierten que Chile y Perú van a desalentar nuevas inversiones mineras con impuestos muy altos (70%-80%). Y esa torpeza puede incentivar la búsqueda de sustitutos o más reciclaje.

Perú tiene una multitud de yacimientos de cobre (Conga, Tía María, Galeno, La Granja, Quilish, Michiquillay, Cañariaco, Los Chancas), que no desarrollamos por idiotas (bueno, miren nomás cómo votan). Y con el comunismo antiminero en el poder, olvídense de estas minas: la banca del mendigo no será más de oro, sino de cobre. Arana, Rocío SS, Mirtha Vásquez, Goyo y otros no se dan cuenta del daño inmenso que nos han hecho.

-Cuando uno ya pensaba que Vizcarra no podía ser más repelente, esta cosa nos vuelve a mostrar su sinvergüencería en todo su esplendor al tener el cuajo de colgar en su Twitter que se había puesto una vacuna de Pfizer, después de que ya se había inoculado clandestinamente dos veces con la vacuna china (igual se enfermó) y que por su ineptitud nos volvimos el país con el mayor número proporcional de muertos, amén de quebrar a nuestra economía. ¿Es por cínico, majadero o estólido que Vizcarra osa refregarnos su tercera vacuna? ¿Otro ejemplo sideral de falta de decoro? Tuesta, asesor del JNE, escribe ayer una columna en EC defendiendo “solapa” al JNE… ¡Eso antes se llamaba “conflicto de intereses”!

