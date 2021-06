American Airlines presenta la historia del auxiliar de vuelo peruano, JC Watson, precisamente en el Día del Orgullo, para ayudar a todos a entender que se puede celebrar lo que nos hace diferentes con respeto y cariño.

“La sociedad en la que crecí me dijo que no estaba bien ser diferente. Como muchos, tenía miedo de ser yo mismo y perder todo ese amor y aceptación de mi familia y amigos cuando se enteraran de mi verdad. Para mi sorpresa, cuando salí del clóset como gay, me aceptaron con los brazos abiertos”, cuenta Watson.

El auxiliar de vuelo sintió más amor que nunca. Agradece tener una familia solidaria, “llena de amabilidad, amor incondicional y, lo más importante, que celebra lo que nos hace diferentes”.

“Esa también se ha convertido en mi misión en la vida. Y, cuando descubrí mi amor por viajar, decidí que no importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, iba a compartir el mismo amor y amabilidad que me mostraron en todos los lugares a los que fuera”, agregó en su testimonio.

CADENA DE AMABILIDAD

“En American Airlines, puedo hacer precisamente eso. Cada vuelo en el que estoy es una oportunidad para tener un impacto, por pequeño que sea, en la vida de cientos de personas en un solo día. Ya sea que esté tratando de hacer reír a un cliente o ayudar a aliviar sus nervios en el vuelo, siempre tengo la misión de cuidarlo en su viaje, celebrar nuestras diferencias y comenzar una reacción en cadena de amabilidad”, cuenta Watson, orgulloso de ser parte de una organización que lo acepta y anima en cada vuelo.

MIRA ESTE VIDEO

