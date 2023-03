Magaly Medina brindó una extensa entrevista a Verónica Linares para hablar de todo y sin filtros, entre ellos, el origen de su enemistad con Rodrigo González, quien fue durante varios años una de las pocas figuras del espectáculos de su círculo de amistad.

Según reveló la ‘Urraca’, su distanciamiento con ‘Peluchín’ se inició durante su paso por Latina, precisamente cuando empezó a hacer espectáculos en su programa ‘La purita verdad’. En aquel entonces, Rodrigo González conducía “Amor, Amor, Amor” en el mismo canal.

“Recuerdo cuando estaba en Latina y empecé a hacer ‘La purita verdad’ y empecé a tocar espectáculos. Como era un magazine dirigido a las amas de casa, empecé a hacer espectáculos y vinieron y dijeron: ‘No, porque Peluchín se ha quejado y ha dicho que espectáculos no hagas’”, señaló.

“Cómo me llamó la gerente de entretenimiento yo dije Ok. Me prohibieron hacer (espectáculos), pero yo no me fui a llorar donde el gerente, donde la misma gerente de producción, yo dije ya pues ya veré cómo hago mi rating, como lo salvo”, acotó.

Magaly revela que su hijo se fue del Perú:

La ‘Urraca’ también sorprendió al revelar que su único hijo Gianmarco Mendoza aún no se ha casado y tampoco tiene hijos a sus 38 años de edad. Asimismo, contó que él decidió irse del país para abrirse un futuro mejor en el extranjero.

“Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacerlo. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad”, dijo.





