La conductora de televisión Magaly Medina presentó un informe sobre Luisito Caycho, en el que afirmó que el ex chico reality no sería emprendedor en España, pues habría falsificado su diploma de chef y tampoco tendría un restaurante allí. El programa se comunicó con Karina Zaldívar, supuesta dueña de ‘La caleta del Chamaco’ quien dijo que Caycho no era chef allí, pero si ayudaba en la cocina del local.

En el informe se comunicaron con el mismo Luisito, quién dijo que el restaurante le pertenece pues ‘terminó su sociedad con Zaldívar porque ella no hizo las cosas bien’. No obstante, Caycho afirmó que presentaría pruebas que corroboran su versión, pero Medina señaló que ellos habían sido pareja anteriormente.

El reportero de Medina se contactó también con Oriel Millán, gerente del instituto gastronómico donde habría estudiado Luisito, quien dijo que el certificado era falso. En el informe se encontró un error ortógrafico en el diploma que presentó Caycho, lo que generó dudas.

De acuerdo al mismo informe, el ex chico reality falsificó el título que tiene como supuesto Chef. Además, la producción de Magaly señaló que la dueña real del restaurante les mandó los documentos que certifican su propiedad.