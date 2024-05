El asesor técnico de la presidenta Dina Boluarte , Eduardo Guerrero Castillo, renunció a su cargo como parte del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República tras conocerse las graves acusaciones en su contra.

Mediante una breve carta dirigida al despacho presidencial, Guerrero Castillo presentó su renuncia al cargo que ejercía desde el 23 de julio pasado.





Como se sabe, Guerrero aparece en los registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) con denuncias por intentar quemar a su pareja en 2011 y por manejar en evidente estado de ebriedad hace tres años, según informa El comercio.

La denuncia fue interpuesta por Amalia Moreno, pareja de Guerrero en ese momento. Ella acudió a la comisaría de San Isidro para dejar constancia de la agresión.

“Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. Me retiré y fui a hablar con su mamá, pero él comenzó a amenazarme, que si no le daba el auto o dinero a cambio, me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se lee en el documento policial.

Los reportes policiales registran hechos ocurridos entre el 2011 y el 2020. Eduardo Guerrero es subordinado de Morgan Quero, jefe del gabinete técnico de la mandataria Dina Boluarte.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO