A pocos días de terminar la exitosa temporada circense de la Chola Chabuca en Plaza Norte, Ernesto Pimentel agradeció al público peruano por haber asistido masivamente al espectáculo de magia y color. Agradeció la participación de todo su elenco y destacó la buena química que existió con Karol Sevilla. “Simplemente, gracias Perú por tanto cariño. La temporada 2023 del circo, fue un lleno total”, dijo el presentador peruano.

Por su parte, la actriz mexicana se mostró feliz por todo lo aprendido en el Perú. Previo a realizar el último show este domingo 3 de setiembre, la recordada protagonista de “Soy Luna” expresó su agradecimiento a Ernesto Pimentel por abrirle las puertas para conocer al maravillosos púbico peruano.

“Trabajar con la Chola fue espectacular. Me da mucha tristeza, siento que (el último) voy a llorar como Magdalena, literalmente, porque ha sido una experiencia muy bonita y me he divertido... Estoy agradecida, en Perú salieron cosas maravillosas y espectaculares que quiero que ya vean y escuchen”, sostuvo Karol con la voz entrecortada.

Ahora que regresará a México para seguir con todos los proyectos pendientes, Karol asegura que se lleva grandes aprendizajes del Perú.

“La pasé cañón. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida y estoy feliz. Me regreso a México con muchos aprendizajes, pero sobre todo conocí una versión de Karol que me encanta. Aprendí a divertirme haciendo mi trabajo y es algo muy divertido cuando lo haces sin importa lo que digan los demás, sin que te importe las críticas, ya que lo haces porque te sale del corazón, soy yo misma. Entonces, esta es la versión que durante mucho tiempo busqué y que hoy la encontré. Estoy feliz”, añadió la novia de Emilio Osorio.

Karol Sevilla prometió volver pronto al Perú, debido a que el cariño del público fue inmenso. Como se sabe el circo de la Chola Chabuca irá hasta el domingo 3 de setiembre, en donde se prepara un show especial. Las entradas desde 20 soles en Teleticket.





(Foto: GRP Producciones)