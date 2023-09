Florinda Meza sorprendió a sus seguidores al pronunciarse por primera vez sobre la fuerte denuncia de un joven mexicano de nombre José María Gómez, quien aseguró ser hijo no reconocido del fallecido cómico Roberto Gómez Bolaños.

El sujeto había señalado que ‘Chespirito’ sabía de su existencia y que incluso le había dado su apellido. Asimismo, dijo que dejó de recibir un sustento económico tras su muerte.

“Hola soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños. En 1999, mi papá tuvo una aventura con mi mamá, que mi mamá era su masajista y bueno, sucedió lo que tenía que suceder y la masajista salió embarazada de mí. El señor Roberto me dio su apellido y, sobre todo, me mantuvo hasta el día de su muerte. Doña Florinda decidió que yo ya no debía recibir absolutamente nada de mi papá y lo entiendo”, manifestó el joven en el video que se hizo viral.

¿Qué respondió Florinda Meza?

La artista mexicana se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir a José María Gómez. A continuación, el comunicado donde afirma que están dañando la imagen del fallecido actor con acusaciones sin sustento alguno.

Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto:

1. Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos.

2. La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su “ocurrencia”, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público.

3. Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí. No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve.