Karina Benites, voz principal de la agrupación Amaranta, no se quedó callada y tras las acusaciones de su colega Haydée Raymundo quien aseguró que no menciona sus créditos al interpretar su tema ‘Me siento sola’, respondió enérgicamente y se defendió con pruebas.

En medio de la conferencia de prensa que realizó Amaranta para dar detalles de lo que será su concierto sinfónico el 23 de julio en el Parque de la Exposición, Karina respondió a la pregunta de los periodistas sobre las acusaciones de Haydée Raymundo.

“Voy a demostrar con videos que yo nombro a la señora Haydée Raymundo como compositora de la canción ‘Me siento sola’, ella es un gran referente de la música andina, pero como referente debería predicar con el ejemplo porque ella interpreta muchísimo la canción ‘Decías’, pero nunca ha nombrado a los compositores de esta canción que son Edson Gozar y Bety Solís”, expresó la cantante.

Además, Karina contó cómo y en qué momento decidió interpretar el referido tema que se dio en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Cuando perdí a mi papito en pandemia, me sentía sola, muy triste y tomé esa canción para un concierto, la producción no pudo lograr los permisos, pero siempre he sido muy respetuosa de la autoría”.

“En los conciertos que he tenido la oportunidad de cantar estas canciones que han sido 4 o 5 veces en la carrera de Amaranta, lo he interpretado mencionando a la autora y compositora de la canción y quiero aclarar esto porque se trata de un gran referente de la música andina a quien respeto, pero también debería predicar con el ejemplo”, agregó.

Por otro lado, la vocalista de Amaranta, asegura haberse sentido humillada por la intérprete ya que pone en tela de juicio su honorabilidad. “La maestra se pregunta ¿de dónde viene, ¿cómo viene?, quiero responderle que yo soy una persona que se ha desarrollado durante toda su vida de una manera honrosa, intachable, mis padres son personas honradas, intachables, son docentes y me han criado siempre en un hogar sólido, con una formación sólida y esas fibras tan sensibles no se deben tocar y menos de una profesional”.

Karina Benites y su agrupación Amaranta se preparan para ofrecer un espectacular concierto sinfónico el próximo 23 de julio en el Parque de la Exposición, fecha en la que estará muy bien acompañada de grandes artistas invitados como Mauricio Mesones, Mac Salvador, Raíces de Jauja, Brayan Kamuu, Porfirio Aybar.

Las puertas para este esperado concierto de música peruana, estarán abiertas desde las 2 de la tarde y las entradas se pueden encontrar con 10% de descuento hasta el 15 de julio por Teleticket.