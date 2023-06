La cantante peruana Gaby Zambrano acaba de estrenar su nueva canción “Cómo Se Olvida” a dúo con Yiyo Sarante, una de las voces más reconocidas de la salsa en República Dominicana. La producción musical bajo el sello de Chimpum Music, estuvo a cargo de Sergio George y el colombiano Sebas Velázquez, quienes han trabajado arduamente para crear un sonido irresistible con arreglos tropicales y ritmos envolventes.

Ante los recientes comentarios en contra del productor estadounidense, Gaby Zambrano no dudó en destacar el trabajo de Sergio George y aseverar que no comparte las declaraciones de su colega peruano Farik Grippa, pues ella también firmó un contrato con el sello musical y lo respeta.

“No estoy de acuerdo con Farik porque yo firmé un acuerdo con Chimpum Music y para mí no tiene nada de abusivo, no considero a Sergio un estafador, todo lo contrario, ha sido un placer trabajar con alguien de talla mundial. Puede que hayan existido desacuerdos, pero hay que estar dispuestos a hacer el trabajo y sacrificio que se necesita”, aseveró Gaby.

La artista lamentó que este escándalo este afectando el lanzamiento de su nueva canción y destacó que como profesionales se debe respetar los contratos. “Todos quieren tener éxito mundial, pero no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere. Mucha gente me escribe sobre este escándalo, pero yo respeté un acuerdo, soy una adulta que sabe lo que firma y aunque todo este problema indirectamente afecte mi lanzamiento también estoy en la lucha de mis sueños”, apuntó.

Gaby Zambrano y Yiyo Sarante unen sus voces en esta poderosa canción “Cómo Se Olvida” producida en Perú, Colombia y Estados Unidos. Es una emotiva canción sobre una relación que ha llegado a su fin y cómo ambos protagonistas enfrentan la difícil tarea de olvidar y seguir adelante. Cuenta con una letra compuesta por Gabriela Zambrano y Johnny Lau, además de un videoclip grabado en República Dominicana.