En una emotiva entrevista, Karen Schwarz se quebró al recordar los maltratos que recibió durante su tiempo de trabajo en televisión nacional. La modelo compartió sus recuerdos en una conversación con Lisbeth Cueva, quien la entrevistó para la más reciente edición del podcast ‘Todos sanamos’.

La psicóloga le pidió que le contara las heridas que le produjo su faceta como conductora de televisión, pero sin divulgar nombres.

“Cuando ya agarré un micrófono, cuando había más responsabilidad y ‘Yo Soy’ estaba en el pico de la popularidad, yo era la nueva (...) A mi me comenzaron a decir que no tenía talento, que era una calabaza y yo no entendía como podían juzgarme. Hoy en día lo puedo entender que no era un tema personal sino netamente laboral”, contó.

La exconductora explicó que “como el nombre de Karen Schwarz empezó a sonar un poquito más, a tener más notoriedad, se referían a mí con más agresividad y yo frente a la cámara sonreía pero el dolor y las heridas uno las lleva por dentro Y siempre me preguntaba por qué a mí, por que yo, qué he hecho”.

Sin embargo, la modelo reveló que la faceta de madre fue el punto de quiebre para ponerle alto a las humillaciones que recibía, pues pensaba que ese no era un buen ejemplo para sus hijas.

“Cuando estuve embarazada de Cayatena es donde yo dije si no hago algo ahora estoy permitiendo que a mis hijas también les haga eso y yo debo decirles a mis hijas que toda mujer tiene una voz y que no pueden permitir que nadie las calle, una nunca se debe quedar callada”, contó Karen Schwarz

“Creo que aguanté mucho. Y cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: ‘No más, no voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más’. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional y por proteger a otras personas, yo me hice mier**, literal. Me dolió mucho”, dijo.

Además, la exconductora de televisión aseguró que Ezio Oliva, su esposo, fue una pieza clave para que ella cambie de actitud frente a sus problemas. “Ezio (Oliva) me ‘cuadró’ y me dijo: ‘Basta de sentir que tú eres la víctima’, y yo no entendía por que mi esposo me decía esto. Me dijo: ‘Deja de preguntarte por qué a ti, esto es porque tú lo has permitido. El día que tu digas basta y te pongas por encima de, sin humillar, te vas a sentir tan empoderada que nadie podrá contra ti”, recordó.





