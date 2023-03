Las fuertes precipitaciones que se registran en la capital continúan causando estragos y los famosos tampoco se salvan de sufrir daños en sus viviendas. Ezio Oliva compartió un video en su cuenta de Instagram y mostró su casa inundada por las lluvias.

A diferencia de Patricio Parodi quien se mostró preocupado porque su mansión en Las Casuarinas sufra daños por las lluvias, el cantante peruano instó a las demás personas a tener empatía por los verdaderos damnificados que se encuentran en situaciones mucho peores debido a las inundaciones.

“Hoy nos levantamos miren esto, el agua. Miren el techo a poner plástico ya había filtraciones. Todo esto me ha invitado a reflexionar. Este video no lo estoy haciendo para mostrarles cómo se inundó mi casa, es para invitarlos a empatizar y agradecer y a no quejarse”, señaló el artista mientras muestra cómo se prepara para evitar más filtraciones en su vivienda.

“Hoy cuando nos despertamos a alistar a las bebés conversamos eso con ellas, les explicamos la suerte que tenemos. Hoy niñas y niños se han quedado sin casa. Si hoy sientes que fue un mal día porque se inundó tu casa o se manchó tu sofá. Ponte a pensar en aquellos que amanecieron sin casa y sin los medios para salir adelante y sin medios para comprar este plástico. Si desde nuestro espacio podemos ayudar a alguien, ayudémoslo”, añadió.

¿Qué dijo Patricio Parodi?

El integrante de “Esto es Guerra” compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra las fuertes lluvias desde su ventana. Ante ello, no dudó en expresar su preocupación por su lujosa vivienda ubicada en una zona exclusiva de Surco.

“¡Miren como está lloviendo! esta cosa está de locos ahhh. Ahorita se va a caer mi techito, mientras no entre a mi cuarto todo bien”, señaló el capitán de los ‘Guerreros’.