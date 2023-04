Jossmery Toledo decidió romper su silencio para defenderse de las críticas luego de ser ampayada por segunda vez con el futbolista, quien continúa casado con Rosa Fuentes.

Tras ser autorizada por el pelotero del Cienciano, la expolicía volvió a recurrir a sus redes sociales para enviarle un nuevo dardo a la expareja del futbolista a través de un mensaje de reflexión.

“Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene los bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad”, se lee en el mensaje que Jossmery publicó en sus historias de Instagram.

Esta nueva indirecta se da luego de Paolo Hurtado le advirtiera a su aún esposa que haría que la exsuboficial de la Policía Nacional salga a hablar públicamente para contar su pasado y dejarla mal parada.

Más temprano, Jossmery Toledo también compartió un mensaje que iría dirigido a quienes la han criticado en las últimas horas tras ser captada cariñosa con Paolo Hurtado en una casa de campo de Santa Eulalia.

“No hables de lo que no sepas... No te metas en lo que no te importa... Y no juzgues lo que no viste”, escribió.