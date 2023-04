Luego de que muchos usuarios quedaran desconcertados con el apoyo a Makanaky en la página verificada de ‘Hablando Huevadas’ en Facebook, el comediante Jorge Luna se pronunció en las redes sociales para deslindarse del tiktoker y explicar qué fue lo que en realidad pasó.

El compañero de Ricardo Mendoza explicó que la mencionada página en Facebook no les pertenece y que ya habían alertado hace varios meses que una radio ayacuchana logró verificar la fanpage con un nombre que no le pertenece, lo que les traído más de un problema.

“Esta página ha salido a dar un comunicado estando a favor o haciendo declaraciones que pueden tomarse a mal, apoyando a Makanaky, no somos nosotros, no somos nosotros, debemos dejar claro”, explicó Jorge Luna.

De esta manera, el comediante quiso dejar claro que no apoyan a Makanaky, quien ha desatado indignación tras revelar que formó parte de una violación sexual a una menor de edad.

Makanaky llora por sus declaraciones

Tras desatar una ola de críticas luego de confesar que su primera experiencia sexual, a la edad de 15 años, fue como participante en una violación grupal, Makanaky señaló entre lágrimas que la declaración que dio en el programa de Jonathan Maicelo fue “una broma”.

“Sí fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé en mi momento de locura lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, dijo.