Shakira le puso punto y final a su etapa en España y este domingo viajó junto a sus hijos Milan y Sasha con destino hacia Miami (Estados Unidos), lugar donde radicará luego de la mediática separación de Gerard Piqué.

Poco después de despegar en su avión privado, la cantante colombiana publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook para despedirse de sus seguidores y agradecer el apoyo que le dieron durante todos estos años.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, señaló la intérprete de “Te felicito”.

La artista barranquillera no desaprovechó la oportunidad para lanzarle fuertes dardos a Gerard Piqué antes de emprender una nueva vida a miles de kilómetros de distancia.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, acotó para luego despedirse de sus fans.

Minutos antes, Shakira dejó un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram al compartir una foto desde su avión privado, mostrando su despegue desde la ciudad de Barcelona, en España, rumbo a Estados Unidos.

(Foto: @shakira)