Tras regresar de su gira exitosa por Europa luego de participar en el Festival de la Música por Italia y Francia, Jessy Kate, la “Potra de la Cumbia” ahora se prepara para grabar un nuevo tema que pondrá a bailar a todos. Por otro lado, no pudo evitar referirse a la polémica que protagonizó con el futbolista Pedro Aquino.

“Algunos periodistas me han llamado para preguntarme qué opino de las imágenes donde Pedro Aquino y su esposa aparecen juntos y felices. La verdad, este tema ya quiero que quede zanjado, pero no me sorprende lo que se ha visto en TV. Es sabido que los futbolistas tienen muy buena posición e ingresos. Como dice el dicho ‘billetera mata galán’, yo apoyo lo que dijo Magaly Medina, que una mujer debe tener dignidad, fuerza, ser una mujer empoderada y no depender de la billetera del hombre para que las mantenga y poder sobresalir o tener lujos ”, señaló.

Del mismo modo añadió: “Dios nos ha dado dos brazos y dos piernas para poder trabajar. Si tenemos hijos hay que sacarlos adelante y no aguantar infidelidades y maltratos de ningún tipo, menos físicos. No va a venir cualquier varón ni nadie a faltarnos el respeto. Para mí la esposa está acostumbrada a ese tipo de cosas (se hizo público los mensajes), pero los ha tapado”.

Por ello, la “Potra de la Cumbia”, respaldó lo dicho por la “Urraca”, “Como dice el dicho: ‘Gallina que come huevos, aunque le corten el pico’. Él no pudo conmigo, pero seguirá haciéndolo con otra chica. Porque yo solo fui su amiga, ahí tengo las pruebas que no miento”, sostuvo.

Continúa con su carrera artística:

Jessy Kate anunció que fin de semana estará en Chimbote celebrando el Día del amigo y luego continuará con una gira nacional. A la par, alista el próximo lanzamiento de un nuevo tema al ritmo de cumbia de oro.

“Mi próximo tema va a estar de candela, tiene una letra muy precisa con la cual el público se va a sentir identificado. Gracias a esta gira he logrado nuevos contactos y estamos en conversaciones para ir a Estados Unidos y Bolivia”, sostuvo la intérprete de “Escríbeme”. Asimismo, está próxima a cumplir uno de sus sueños, que guarda bajo siete llaves.