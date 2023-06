Plata como cancha. Tilsa Lozano no dudó en presentarse en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre el ‘tarifario’ de los famosos y recordó la vez que le pagaron 50 mil soles para ser entrevistada por Magaly Medina en 2015. La exmodelo reveló que no solo cobró una fuerte suma de dinero, sino que puso cláusulas en el contrato.

“Te compraste un edificio, la dejaste noqueada, no se recupera hasta ahora”, expresó Janet Barboza en alusión a Magaly Medina.

“Cobre bien, cobre lo mismo que en ‘El valor de la verdad’ (50 mil soles). Puedes poner tus condiciones ok, decir: ‘de esto hablo y de esto no’. Luego (Magaly) salió en todos los programas diciendo que yo le puse condiciones, allá ellos que aceptaron”, dijo la popular ‘Tili’, quien dejó asombrados a sus compañeros tras declaraciones.

Cabe mencionar que en 2022, Magaly reveló la suma de dinero que recibió la exmodelo. “Yo decía si le hemos pagado, ¿por qué Tilsa Lozano no va a responder? Se le pagó superbién. Yo hasta ahora tengo todos los documentos y lo que se le pagó. Lo voy a decir, ¿saben cuánto le pagó Latina para que Tilsa vaya a mi programa? 50 mil soles y encima no entenderé nunca cómo mi productor y la gerente de producciones de Latina pudieron aceptar que la chica se sentara y que no conteste las reales preguntes que quería hacerle”, comentó.

“Una locura pagarle 50 mil soles para que no hable nada, para que sentarse y no decir nada. Ella tenía muchas coronas en Latina en aquella época. Cuando Susana Umbert era la gerente de producciones, la ponía en todos lados, hasta le daba programas de televisión pese a que no funcionaba porque no vale ni un centavo como animadora”, agregó.

