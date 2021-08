La exconductora de “Esto es guerra”, Jazmín Pinedo, defendió su permanencia en “Reinas del show” ante Paula Manzanal, con quien se enfrentó en una reñida etapa de sentencia. Finalmente, logró quedarse en el programa por una semana más.

Para aumentar la emoción, tras salvarse de la sentencia, Jazmín Pinedo estuvo al borde de volver a caer en esta difícil etapa; sin embargo, el jurado decidió darle una oportunidad y sentenció a Leslie Moscoso.

“Ha sido una gala extraña, estoy agradecida por el cariño, apoyo y soporte que tengo a diario... La verdad es que, cuando vi el puntaje al terminar, no era el que esperaba. A mi me puede parecer una cosa y a otra persona otra, no esperé que nuestros puntajes estén tan parejos”, dijo Jazmín Pinedo tras su presentación.

“Yo, particularmente, sé quienes podrían acercarse más a la copa. Leslie, Korina son muy fuertes. Estamos dando lo mejor que podemos en tan poco tiempo. Hoy sentí que nos juzgaron como si todas fuéramos bailarinas profesionales, bien por quien lo sea, pero nosotras no lo somos”, añadió Jazmín Pinedo.

La queridísima "china", Jazmín Pinedo interpretó "Sin pijama" y "Mayores" unos de los temas más reconocidos de la cantante estadounidense Becky G en la séptima gala de Reinas del show. (Fuente: América TV)

Como se sabe, en la octava gala de “Reinas del show” se enfrentarán Leslie Moscoso y Korina Rivadeneira por su permanencia en el programa. La primera obtuvo el puntaje más bajo, mientras la bailarina venezolana cayó en sentencia tras perder su duelo de baile contra Isabel Acevedo.

