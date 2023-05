Janet Barboza sorprendió a más de uno al revelar que André Bankoff, pareja de la modelo Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, habría logrado conseguir trabajo gracias a su romance con la brasilera.

La ‘Rulitos’ hizo esta revelación durante la secuencia “El trabajador del año” en ‘América Hoy’. Según explicó, el actor no tenía trabajo conocido hasta que hizo público su relación sentimental con la ex de Rafael Cardozo.

“Empezó a facturar gracias a Cachaza, nos hemos enterado que en él en Brasil ya no estaba trabajando , nos cuentan que ya hace años hizo una novela, lleva años sin trabajar. Ahora, llega a nuestro país y empieza a hacer comerciales con Dior con Cachaza”, señaló Barboza.

La conductora del reality no dudó en cuestionar al nuevo galán de ‘Cachaza’ y dejó entrever que ha logrado conseguir jugosos contratos con exclusivas marcas por exponer su romance con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

“Se la lleva fácil (...) porque la que es de las marcas y famosa es Carol Reali, se la lleva fácil , no estoy diciendo que no trabaje, si no que se arrimó a un árbol con mucho fruto”, manifestó.

