Korina Rivadeneira y Mario Hart han demostrado ser una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, por lo que nadie imaginaría que antes de iniciar su relación, la modelo venezolana rechazó varias veces las invitaciones del exchico reality.

En una entrevista con Renzo Schuller, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contó que Mario Hart era una persona muy insistente y que ella tenía un mal concepto de él.

“ (Estaba) Detrás de mí todos los días. Yo lo trataba mal, me daba pena. (Le decía) ‘Para qué me escribes, ¿quieres que te bloquee?’. (Me respondía) Es que quiero ser tu amigo. ‘Yo no necesito más amigos (le respondía)’. Me tenía harta, me parecía picaflor. Yo decía, ‘conmigo no es, te equivocaste’”, dijo Korina.

Ante tanta insistencia, Korina Rivadeneira contó que decidió darle una oportunidad al también cantante y sorprendió al revelar que fue ella quien dio el primer paso porque él era muy tímido.

“Era de noche y le dije, ‘vente para mi casa’. Estaba aburrida. Lo invité a mi casa y me pareció tan tierno, super respetuoso, caballerosísimo conmigo. Yo dije, ‘Bah’. Me le acerqué, no me dio el beso y le zampé el beso”, contó la modelo venezolana.

