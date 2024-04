Ericka Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, ofrece detalles, en entrevista con Perú21TV, del V Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024, que irá del 5 al 6 de junio en el centro recreacional del Colegio de Ingenieros del Perú en Tarapoto.

¿Qué temas abordarán en este V Congreso de Emprendedores Amazónicos 2024?

El Congreso Amazónico de Emprendedores es un espacio para dialogar sobre las problemáticas y oportunidades que tiene la Amazonía. Participamos desde gremios empresariales, comunidades nativas, autoridades, ministros y esperamos la confirmación de la presidenta. Habrá un foro donde vamos a ver temas de minería y tala ilegal en toda la Amazonía.

¿Cuáles son las oportunidades que tiene la Amazonía?

Como una gran oportunidad de desarrollo sostenible tenemos al turismo; la Amazonía es el 60% del territorio peruano, quiere decir que el Perú es, prácticamente, amazónico. Entonces, tenemos que hacer un turismo sostenible, que cree empleos; actualmente, uno de cada 11 empleos es generado por el turismo.

¿Qué problemáticas de la Amazonía abordarán en este congreso?

Tenemos una gran brecha, por ejemplo, en energía eléctrica: más del 50% de la población rural que está en la Amazonía no cuenta con una buena energía eléctrica. Yo vivo en Tarapoto, una ciudad que tiene 15 vuelos diarios y que a nivel comercial se mueve bastante, y todos los días tengo cortes de energía eléctrica. Imagínate, si queremos tener un negocio, cuántos equipos se malogran. Otra brecha es la educación, la falta de agua, desagües, infraestructura.

¿Quiénes estarán como ponentes?

Tenemos autoridades y estamos definiéndolos por bloques: bloque de energía, conectividad, cambio climático y ley forestal. El panel va a estar conformado siempre por una autoridad, un representante gremial, uno de la comunidad y uno de la academia.

¿Cuántos turistas visitan las regiones amazónicas?

Solo un 2% de turistas extranjeros llega a la Amazonía, imagínate si damos servicios básicos, si tenemos infraestructura para atender a los turistas, cuánto podríamos subir. Muchas veces nos dicen: ‘no, es que la Amazonía no aporta realmente al PBI nacional’; pregunto: ‘cómo va a aportar si no estamos en el mismo nivel de competencia que la costa? No estamos, porque no tenemos los servicios básicos para competir, pese a que somos los primeros en cultivos de cacao, café, arroz, palma, biocomercio. Es momento de mirar la Amazonía como una gran posibilidad de inversión.

