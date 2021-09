Isabel Acevedo sorprendió con su performance en la pista de “Reinas del show” y por sus posteriores declaraciones al programa América Espectáculos, donde aclaró que ella no pretende incomodar a Pamela Franco y Christian Domínguez.

Según explicó la popular ‘Chabelita’ a América Espectáculos, ella no estaba enterada de los comentarios de Pamela Franco y desmintió que busque molestar a los cantantes. “De verdad, te juro, yo ni enterada. O sea, estoy todo el día en los ensayos. Una amiga me escribe y me dice: ‘tú estás en todas’, y yo: ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho ahora?”, señaló.

“Que yo intente incomodar a alguien jamás, jamás lo haría. Han pasado 2 años y yo ya he volteado la página. Tú sabes, los de ‘América Hoy’ son muy graciosos, pero siempre que respondo trato de hablar de forma general, pero nunca me refiero a ellos, nunca en mi vida”, añadió Isabel.

null null

Asimismo, la bailarina de “Reinas del show” señaló que otro motivo por el que no interferiría ni se referiría a su expareja es porque los comentarios afectan a su familia.

“Yo creo que le faltaría principalmente el respeto a mi familia, ellos son los que más sufren. Han sufrido en ese aspecto y yo ya prefiero pasar la página”, señaló Isabel Acevedo, quien aseguró su lugar en “Reinas del show” el último sábado.

VIDEO RECOMENDADO

Isabel Acevedo bailó “Eres mía” de Romeo Santos en versus de bachata

La conocida bailarina, Isabel Acevedo, se movió al ritmo de la bachata interpretando "Eres mía" del cantante puertorriqueño Romeo Santos en la primera gala de la segunda temporada de 'Reinas del Show'. (Fuente: América TV)