En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina salió en defensa de Christian Domínguez tras el intercambio de palabras que protagonizó con Ethel Pozo por haberse ausentado el último martes en “América Hoy”, cuando Isabel Acevedo visitó el set.

La figura de ATV presentó unas declaraciones de Pamela Franco, quien reveló que toda esta situación de burlas, doble sentido o el intentar reunir al conductor con Isabel Acevedo le afecta tanto a ella como a su bebé.

“Bueno, clarísima Pamela Franco y tiene razón cuando dice que no les importa porque están haciendo un show y parte del show es que Christian tenga algún tipo de interrelación con ‘Chabelita’ o Vania Bludau, para que se genere este tipo de controversia o polémica”, dijo Magaly Medina tras las declaraciones de Franco.

Para la conductora de televisión, a Ethel Pozo no le importa el malestar que podría provocarle a Pamela Franco el que intenten reunir a Domínguez con sus exparejas.

“Como dice ella (Pamela Franco) poco le debe importar a algunas personas que ella esté dando de lactar a su bebé y que eso le genere a ella una molestia, fastidia y que eso lo tenga que trasmitirle eso a su bebé”, puntualizó.

“Pero parece que a las señoras cristianas les importa tres pepinos, para eso no hay cristianismo que valga, no, no. Ethel han visto cómo reclama y dice: ‘tú trabajas aquí, venga quien venga tienes que estar’. Eso es una amenaza o sea si tú no vienes te vas a quedar sin trabajo”, agregó.

Magaly Medina considera que Christian Domínguez está intentando cambiar su imagen; sin embargo, en “América Hoy” no lo están ayudando.

“Él se las pasa explicando, tengo una familia por primera vez quiero hacer las cosas correctas y en vez de ayudarlo quieren ponerle otra vez la tentación. Él quiere borrar esa imagen porque al parecer ha encontrado una mujer con la que tiene estabilidad emocional y de pronto quiere hacer las cosas correctas”, puntualizó.

