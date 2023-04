En medio de los enfrentamientos con Milena Zárate, Greissy Ortega reapareció en “Magaly TV: La Firme” para defenderse y contar detalles de los maltratos que habría sufrido por parte de su propia hermana luego de protagonizar un escándalo de infidelidad con Edwin Sierra.

La modelo estuvo en un enlace en vivo desde Estados Unidos para pedirle a la colombiana que detenga los ataques, y fue cuando Magaly Medina le preguntó por las fuertes declaraciones que hizo meses atrás en el programa de Lady Guillén en Latina.

En dicha entrevista, Greissy Ortega acusó a Edwin Sierra de haberla forzado a tener intimidad a sus 17 años de edad, y que incluso hubo forcejeo.

“Lo primero que me dice es: ‘Déjate llevar, que después te va a gustar’, me dice: ‘pero tranquila no va a pasar nada que tú no quieras’. Entonces yo le digo, pero es que no quiero Edwin ¿qué te pasa?. Luego empezamos el forcejeo y sucedió, sí abusó de mí (¿contra tu voluntad?) No…”, respondió Greissy Ortega.

Pero eso no es todo. La joven madre también confirmó por primera vez las sospechas de su hermana y reveló que producto del abuso sexual quedó embarazada, y que fue el mismo comediante quien la llevó a un lugar para que aborte al bebé.

“Creo que Milena lo sospechaba, cuando pasó eso y yo quedé embarazada, y después de 5 meses recién me entero porque yo no sabía nada de eso, y él fue el que me llevó a que abortara a mi hijo”, contó entre lágrimas.