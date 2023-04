Desde que se convirtió en madre a los 19 años de edad, Samahara Lobatón ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores cada detalle de la crianza de su hija Xianna.

Irse a vivir a Estados Unidos junto a Youna no ha impedido que la hija de Melissa Klug continúe mostrando su lado maternal en las redes sociales, sin embargo, la joven influencer también ha dejado notar la complicada tarea que es cuidar a su hija.

La exchica reality abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, y no pudo evitar ser consultada sobre la posibilidad de volver a encargar un bebé.

“¿Te gustaría tener más hijos?”, fue la pregunta de uno de sus seguidores que provocó la reacción de la influencer. “Ella vale por mil y más jajaja. No en estos momentos no me veo con otro bebé”, respondió, descartando así volver a convertirse en madre al menos en un futuro cercano.

(Foto: @sam_lobaton_klug)